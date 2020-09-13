Краснодар, , 20:03 — REGNUM Все избирательные участки закрылись на территории Краснодарского края по данным на 20:00 13 сентября, сообщает ИА REGNUM.

На 15:00 явка в регионе составила более 58%, и это значительно выше итоговой явки на выборах главы региона в 2015 году.

Всего в Краснодарском крае состоялись 79 избирательных кампаний. Самая крупная из них — выборы губернатора края. Также состоялись выборы в ряде муниципальных образований. Выборы впервые проводились в течение трёх дней — 11,12 и 13 сентября.