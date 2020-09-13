Тамбов, , 17:59 — REGNUM Признать недействительными бюллетени на одном из избирательных участков Тамбова решено из-за нарушения процессуальных нормативов. Вопрос обсуждался на заседании ЦИК России 13 сентября.

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Как отмечалось, из-за сбоя при выходе на придомовое голосование на избирательном участке было принято решение о вскрытии сейф-пакета и пересчёте документов. Несмотря на то, что все действия производились в присутствии наблюдателей, и от политических партий, и от Общественной палаты, представители ОП направили в облизбирком обращение о признании бюллетеней из вскрытых сейф-пакетов недействительными.

«Ситуация достаточно сложная, все происходило при наблюдателях, но нормативы были нарушены, поэтому было принято решение признать бюллетени недействительными, готовим постановление участковой комиссии», — пояснил глава облизбиркома Андрей Офицеров.

Глава ЦИК Элла Памфилова поддержала решение комиссии, и призвала избиркомы действовать строго по нормативам.