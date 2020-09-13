Пермь, , 17:53 — REGNUM В Пермском крае на выборах губернатора в крайизбирком не поступало существенных жалоб. По ряду фактов проводятся проверки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в Избирательной комиссии региона.

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По поступившим сигналам все решалось в рабочем порядке. В частности, выяснилось, что за избирателя другой человек поставил подпись поставлена подпись. Оказалось, что случайно другой избиратель расписался. Есть два решения комиссии по данному поводу. Вынесено решение о том, чтобы гражданина, напротив которого поставлена подпись, внести в дополнительный список, отметили в крайизбиркоме.

Напомним, в Пермском крае завершаются губернаторские выборы и, а также 23 избирательнее кампании по выборам депутатов и довыборам депутатов по трем округам Законодательного собрания.