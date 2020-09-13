Челябинск, , 18:00 — REGNUM В Челябинской области в 20:00 по местному времени (18:00 мск) закрылись избирательные участки. Начался подсчёт голосов.

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Всего в регионе действует 2321 участковая комиссия. Жители Южного Урала 11−13 сентября выбирали депутатов областного Заксобрания. А в ряде муниципалитетов также шли местные выборы и довыборы.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборы пока остаётся низкой. К 18:00 проголосовали лишь 31,06% избирателей.