Минск, , 17:41 — REGNUM В Белоруссии сотрудники силовых структур начали массовые задержания участников акций протеста в районе Дрозды в Минске. Об этом 13 сентября сообщают местные СМИ.

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Для разгона протестующих в Дрозды из других районов Минска перебрасывают усиленные наряды ОМОНа и подразделений внутренних войск.

Напомним, сегодня, 13 сентября в Минске и других белорусских населенных пунктах проходят очередные акции протестов недовольных победой на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко. Протесты в республике координируются оппозиционными telegram-каналами, на которых ранее был анонсирован поход протестующих в Дрозды.