Челябинск, , 17:41 — REGNUM В Верхнем Уфалее Челябинской области сообщение о якобы нарушении на выборах оказалось фейком. Об этом сообщает облизбиркомм.

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Инцидент зафиксирован на участке № 890. Якобы в 8:15 по местному времени в кабинке для голосования был найден образец бюллетеня с галочкой, поставленной напротив одной из партий.

Облизбирком провёл проверку. И выяснилось, что это инсценировка. Оказалось, что для её создания был применён трафарет для слабовидящих с уже вырезанными квадратами. Под трафарет кто-то подложил лист с отметкой, а затем всё это было сфотографировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области идут выборы в Заксобрание, а местами и муниципальные выборы. К 18:00 явка составила 31,6%.