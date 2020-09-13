Лондон, , 17:35 — REGNUM Внимание на крылатую ракету «Буревестник», которая может «дотянуться» до любой точки мира с самых непредсказуемых направлений и находиться в воздухе в течение неограниченного времени, обратила военная разведка Великобритании. Об этом, как пишет газета The Sunday Telegraph, сообщил глава британской военной разведки генерал-лейтенант Джим Хокенхалл.

По его словам, благодаря ядерному двигателю гиперзвуковая крылатая ракета, которая может атаковать цель в любой момент, может находиться в воздухе несколько лет.

Хокенхалл добавил, что военное руководство Российской Федерации, которое уже «изучило Запад», пошло по пути более оперативной разработки новых видов вооружения.

По его словам, российская сторона знает, куда надо направить инвестиции, чтобы доставить «нам как можно больше проблем».

Как передавало ИА REGNUM, ранее начальник штаба ВВС США Чарльз Браун в своем докладе «Ускорить изменения или проиграть» сообщил, что колоссальными потерями для США может обернуться «будущая война», так как сопоставимая по мощи держава будет противостоять американским вооруженным силам.

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