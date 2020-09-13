Тамбов, , 17:28 — REGNUM 58,34% избирателей проголосовали на выборах в Тамбовской области на 15:00 13 сентября, об этом сообщил председатель облизбиркома Андрей Офицеров на прямом включении в ЦИК.

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«Серьезных замечаний нет. Есть незначительные шероховатости в работе», — уточнил Офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM 11−13 сентября в Тамбовской области проходит 17 избирательных кампаний. Крупнейшей кампанией в регионе являются выборы губернатора, на пост претендуют пять кандидатов. Также в регионе проходит 16 муниципальных избирательных кампаний, на 202 депутатских мандата претендуют 805 кандидатов. В 2015 году на выборах губернатора Тамбовской области явка составила 57,8%.