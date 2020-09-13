Магадан, Магаданская область, 13 сентября 2020, 17:22 — REGNUM «Единая Россия» набирает более 50% на выборах в Магаданскую областную думу по партийным спискам. Об этом 13 сентября сообщается на сайте партии.
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Отмечается, что кандидаты от партии также выигрывают в большинстве одномандатных округов.
«По двум уровням выборов — в законодательное собрание и Магаданскую городскую думу — «Единая Россия уверенно лидирует», — отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
По словам главы региона Сергея Носова, явка фактически достигла 31%.