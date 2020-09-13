Липецк, , 17:20 — REGNUM В Липецке 13 сентября на выборах в депутаты городского совета явка составила 16,81%. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные приводит избирком по состоянию на 15:00.

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В областном центре до 20:00 открыты 215 избирательных участков.

В предварительном голосовании с 11 по 13 сентября приняли участие 12% избирателей. 78% избирателей 13 сентября смогут проголосовать через КОИБы — ими оснащены самые крупные участки.

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