Калуга, , 17:15 — REGNUM В Калужской области в едином дне голосования по состоянию на 15:00 приняли участие 30,79% избирателей, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

Голосование в Мосальске Admoblkaluga.ru

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На выборах по активности лидируют избиратели Износковского района (62,46%), Хвастовичского района (62,06%) и Мосальского района (60,67%). Менее всего активны избиратели Обнинска (19,11) и Октябрьского округа Калуги (21,34%).

Калужские власти, чтобы привлечь избирателей на выборы, отменили в областном центре на время трёхдневного голосования плату на 90 автомобильных парковках.

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