Багдад, , 17:09 — REGNUM Колонна американских военных автомобилей пересекла границу с Ираком и вошла в сирийскую провинцию Хасеке. Об этом 13 сентября сообщает Al Watan.

Отмечается, что в состав колонны входят 41 транспорт с оружием и оборудованием для материально-технической поддержки действий контингента США.

Уточняется, что американская техника пересекла границу Ирака и Сирии через КПП Аль-Валид и направилась на базу Соединенных Штатов в городе Эш-Шаддади.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в ходе брифинга заявила, что численность американского воинского контингента в Ираке будет сокращена с 5,2 тысячи до 3 тысяч человек. Она также отметила, что уже девять стран НАТО присоединились к призыву тратить на оборонные нужды 2% от ВВП на оборону.

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