Владимир, , 17:09 — REGNUM Во Владимире на выборах городского Совета народных депутатов 28-го созыва явка избирателей по состоянию на 15:00 составила 14,78%, сообщает ИА REGNUM по данным регионального избиркома.

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Всего в регионе проходит 71 избирательная кампания. В списки избирателей включены 686 тыс. 437 человек.

На территории области до 20:00 работают 590 избирательных участков.

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