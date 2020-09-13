Владимир, 13 сентября 2020, 17:09 — REGNUM Во Владимире на выборах городского Совета народных депутатов 28-го созыва явка избирателей по состоянию на 15:00 составила 14,78%, сообщает ИА REGNUM по данным регионального избиркома.
Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»
Всего в регионе проходит 71 избирательная кампания. В списки избирателей включены 686 тыс. 437 человек.
На территории области до 20:00 работают 590 избирательных участков.
Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимире явка избирателей приблизилась к 10%
Читайте развитие сюжета: Во Владимирской области явка составила более 18%