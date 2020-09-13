Краснодар, , 17:08 — REGNUM Более 58% избирателей приняли участие в голосовании в Краснодарском крае, данные опубликованы пресс-службой администрации края за три часа до окончания голосования 13 сентября. Голосование на выборах завершится в 20:00.

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«Всего сегодня в ситуационном штабе 30 человек, но мы на взаимосвязи со всеми муниципальными общественными палатами — их 44. Более того, у нас организованы мобильные центры, которые также находятся во всех муниципалитетах, и они также мгновенно реагируют на любую информацию», — сообщила председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

В Краснодарском крае 11−13 сентября проходит 79 избирательных кампаний, крупнейшая — кампания по выборам губернатора края. В 2015 году на выборах губернатора Кубани явка составила 45,97%.