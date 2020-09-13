Салехард, , 16:59 — REGNUM На Ямале 13 сентября к 18:00 по местному времени (16:00 мск) на выборах в Заксобрание ЯНАО 13 сентября проголосовали 153 792 избирателя или 42,14%. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

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В лидерах по голосованию по-прежнему остаются сельские территории автономного округа. В Красноселькупском районе проголосовали 69,23% от общего числа избирателей, в Ямальском — 65,25%, В Тазовском районе — 56,75%. Среди городов ЯНАО по явке лидирует Салехард с 48,93%. Низкая активность избирателей наблюдается в Муравленко — 31,82%, и в Ноябрьске — 31,05%.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.