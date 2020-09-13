Воронеж, , 16:59 — REGNUM Глава ЦИК России расценила историю с повторным голосованием на выборах в Воронежской области одним из избирателей как провокацию. Вопрос обсуждался на заседании ЦИК 13 сентября.

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Речь шла об инциденте в Новоусманском районе 12 сентября. Как пояснила заместитель председателя облизбиркома Наталья Репченко, избиратель пришёл на стационарный участок, который на тот момент не открылся, и потребовал предоставить ему возможность проголосовать, а затем отправился на выездной участок, где также проголосовал.

«Под давлением комиссия нарушила рекомендации, чтобы человек совершил провокацию. Я предполагаю, что человек осознанно пришёл, устроил скандал, надавил. Провокаторы есть и будут. Не поддавайтесь давлению, соблюдайте инструкции», — призвал глава ЦИК Элла Памфилова.

Информацию об инциденте уже передали в правоохранительные органы.