Астрахань, , 16:57 — REGNUM В Астрахани явка на выборах депутатов городской думы седьмого созыва составила 12,68% по состоянию на 15:00. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

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В 14:00 участковые избирательные комиссии завершили приём заявлений и устных обращений граждан об организации голосования на дому.

Всего в регионе 13 сентября завершаются выборы 18 глав муниципальных образований и 16 избирательных кампаний по выборам муниципальных депутатов.

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