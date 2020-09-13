Москва, , 16:57 — REGNUM Европейский союз старается не отставать от Соединенных Штатов в попытках «наказать Россию». Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Евросоюз, к сожалению, пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется «наказание России», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, в таких условиях выстраивать отношения России и Евросоюза необходимо с использованием «страховочной сетки». Речь идет о том, чтобы Россия не зависела «от его прихотей и могла обеспечивать свое собственное развитие самостоятельно и в партнерстве с теми, кто готов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы. Дипломат добавил, что без ответа такие действия Запада оставлять нельзя, так как принцип взаимности «никто не отменял».

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