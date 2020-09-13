Иваново, , 16:55 — REGNUM 18,39% жителей Ивановской области, имеющих право голосов, приняли участие в выборах по данным на 15:00 13 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома.

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На выборах в городскую думу Иванова на 15:00 проголосовали 12,45% избирателей, на выборах в гордуму Кинешмы — 13,59%, в Шуе, где также избирают новый состав гордумы, проголосовали 21,08%.

Всего в Ивановской области проходит 115 избирательных кампаний, голосование проходит с 11 сентября, основной день голосования — 13 сентября. Подсчёт голосов начнётся в 20:00.