Москва, , 16:46 — REGNUM Российская Федерация, власти которой пытаются со всеми выстраивать хорошие отношения, не намерена «дружить против» Китая или других стран. Об этом заявил 13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров в программе на телеканале «Россия 1».

«Ни РФ, ни Китай, ни наши союзники никогда не предлагаем кому-то дружить против кого-то», — заявил дипломат.

По его словам, «как политику, которая нам чужда» оценивают в Кремле соответствующие призывы. Лавров добавил, что власти РФ пытаются развивать добрые отношения со всеми.

Напомним, 11 сентября эксперт журнала The National Interest Дуг Бэндоу на страницах издания написал, что сближение России и Китая в экономической и военной сферах представляют огромную угрозу для Соединённых Штатов.

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