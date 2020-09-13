Орел, , 16:45 — REGNUM 438 бюллетеней аннулированы на выборах депутатов Орловского городского совета, решение принято избирательной комиссией. Об этом сообщается на сайте движения «Голос» 13 сентября.

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Как сообщается, наблюдатели на одном из избирательных участков Орла обратили внимание, что в книгах избирателей множество граф заполнены одним почерком, подписи избирателей не было, однако стояли отметки о выдаче бюллетеней. Члены избиркома объяснили. Что избиратели забыли расписаться.

В результате, после разбирательства с привлечением правоохранителей, избирком принял решение аннулировать 438 избирательных бюллетеней (219 комплектов) по выборам депутатов Орловского городского совета.

В Орле 13 сентября проводятся выборы в горсовет, на 38 мандатов претендуют 419 кандидатов, на 12:00 проголосовали 19% избирателей.