Ханты-Мансийск, , 18:01 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе 13 сентября в 20:00 (18:00 ск) закрылись 98 избирательных участков. Начался подсчёт голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Состоялись выборы глав городских и сельских поселений Югры — в Сытомино, Лямина, Мулымья, Сорум, Малый Атлым, Советский. А также выборы депутатов в думы Белоярского района, в Покачах, Мегионе, Радужном, довыборы в Нефтеюганске и Когалыме.

По данным избиркома ХМАО на 18:00 (16:00 мск) в Югре проголосовали 37 770 человек, что составляет 28,83% от общего количества избирателей. Наименьшая активность избирателей наблюдалась в городе Нефтеюганске, где проходят дополнительные выборы депутата городской думы — 14,1%.