Оренбург, , 16:40 — REGNUM В Оренбурге на выборах депутатов горсовета по состоянию на 18:00 по местному времени (16:00 мск) 13 сентября явка избирателей составила 17,6% — с учетом досрочного голосования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.

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За десять часов работы избирательных участков 13 сентября явка в городе составила 7,03%. Свою гражданскую позицию выразили 29 882 избирателя.

Максимальная явка отмечена Дзержинском районе муниципалитета — 8,01% (9 750 человек). Минимальная явка зафиксирована в Центральном районе — 6,47% (3 752 человека).

Напомним, в Оренбурге 13 сентября завершаются выборы в Оренбургский горсовет. Замещается 40 мандатов. На один мандат претендуют 11 кандидатов