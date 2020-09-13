Ростов-на-Дону, , 16:35 — REGNUM В Ростовской области в ходе досрочного голосования на выборах губернатора произошло нападение на председателя участковой избирательной комиссии. О конфликте представителя оппозиционной партии и главы участковой избирательной комиссии стало известно в социальных сетях. Об инциденте проинформирован региональный избирком.

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«Факт нападения имел место быть. На место происшествия вызвали полицию, пострадавшая обратилась к медикам. По данному факту проходит разбирательство», — цитирует ТАСС представителя избиркома.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону в единый день голосования 13 сентября открыто 2 тыс. 610 избирательных участков. По данным на 15:00 мск, явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области составляет 35,64%.