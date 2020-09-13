Красноярск, , 16:30 — REGNUM В Красноярском крае 13 августа в 20:00 (16:00 мск) закрылись избирательные участки. Стартовал подсчёт голосов.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом избиркоме, всего в регионе в единый день голосования-2020 проходило 503 избирательные кампании разного уровня. Это 436 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, 65 избирательных кампаний по выборам глав сельских, городских поселений, а также дополнительные выборы депутатов краевого Заксобрания края III созыва по Ачинскому одномандатному избирательному округу № 11 и Норильскому одномандатному избирательному округу № 21.