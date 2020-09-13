Новосибирск, , 16:26 — REGNUM Явка на выборах новосибирских депутатов на 18:00 (время местное) составила 25,23%. К этому времени проголосовали 544 600 жителей Новосибирской области (с учётом досрочно проголосовавших 11 и 12 сентября). Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

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«Самые активные районы до дня голосования: в Новосибирской области — Сузунский (52,43%), Здвинский (49,14%), Венгеровский (48,97%); в городе Новосибирске — Советский (23,05%), Центральный (20,29%), Железнодорожный (19,88%)», — уточнили в избиркоме.

Наименьшая явка по области в Искитиме (23,50%), Оби (20,50%) и Бердске (20,07%); по городу Новосибирску в Кировском (17,32%), Октябрьском (17,10%) и Ленинском (15,91%) районах.

Средняя явка по Новосибирску — 18,43%.