Абакан, , 16:23 — REGNUM В Хакасии 13 сентября в 20:00 по местному времени (16:00 мск) закрылись избирательные участки. Начался подсчёт голосов.

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По последним данным республиканского избиркома, явка в регионе на 18:00 составила 20,74%, в том числе в городе Черногорске, где сегодня выбирали мэра, — 15,47%.

Как сообщало ИА REGNUM, за должность главы Черногорска борются восемь кандидатов.

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