Ростов-на-Дону, , 16:20 — REGNUM 35,64% составила явка на выборы губернатора Ростовской области на 15:00 мск 13 сентября, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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«По состоянию на 15:00 явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области составляет 35,64%. В голосовании приняли участие более 1,1 млн избирателей», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону в единый день голосования открыто 2 тыс. 610 избирательных участков. Волеизъявление граждан проходит при строгом соблюдении санитарных требований, порядок на выборах обеспечивают сотрудники полиции, казаки и народные дружинники. Двери участков закроются в 20:00 мск. Затем сразу начнётся подсчёт голосов.

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