Томск, , 16:12 — REGNUM В Томске завершено голосование на выборах депутатов городской думы VII созыва.

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В 20:00 по местному времени (16:00 мск) закрылись избирательные участки, начался подсчёт голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября в Томске прошли выборы депутатов городской думы. В городе работали 213 избирательных участков.

Всего в Томской области, где 13 сентября проходило голосование на муниципальных выборах, работали избирательные комиссии на 772 избирательных участках.

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