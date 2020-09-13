Новосибирск, , 16:11 — REGNUM В Новосибирской области в 20:00 (время местное) закрылись все 2008 участковых избирательных участков. Они работали три дня — с 11 по 13 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что в регионе в эти дни выбирали депутатов Законодательного собрания, горсовета Новосибирска и сельсоветов других муниципалитетов области. Всего на территории Новосибирской области проходили 473 избирательных кампании, в рамках которых будут замещены более 5 тысяч мандатов.

Последние данные по явке на сайте регионального избиркома опубликованы на 15:00. Так, на выборах депутатов областного парламента к этому времени избирательные участки посетили 21,57% избирателей. На выборах депутатов горсовета — 16, 04%, но данные пришли не со всех участков.

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