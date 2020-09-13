Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM За три дня голосования в избирательную комиссию Ленинградской области поступило 23 жалобы на нарушения в ходе выборов. Об этом сообщил 13 сентября председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В сам Единый день голосования, по словам Лебединского, поступило шесть жалоб.

«На настоящий момент у нас шесть обращений в виде жалоб. В основном все — это 623-й участок. Это Ижора. Как мы и говорили, там, где проходят муниципальные выборы, там накаляется обстановка: это у нас и Ижора, и Тосненский район, поселок Тельмана. Одна жалоба частично подтвердилась», — сказал Лебединский.

Всего за три дня поступило 23 обращения, включая упомянутые выше. «Поэтому в целом, я считаю, что это небольшое количество», — полагает глава комиссии.

Напомним, 13 сентября в Ленинградской области проходят губернаторские выборы, а также довыборы депутата Заксобрания по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, очередные, дополнительные, повторные выборы муниципальных депутатов в Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском, Тосненском районах и в Сосновом Бору.

В регионе открыты 995 избирательных участках, которые будут работать до 20:00. К 15:00, учитывая и два дня «досрочки», на участки пришли около 38% избирателей.

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