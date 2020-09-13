Уфа, , 17:07 — REGNUM 821 тысяч 602 избирателя проголосовали на 15:00 часов (13:00 мск) 13 сентября в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Центризбиркома.

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По сообщению пресс-службы ведомства, таким образом, к этому часу проголосовали 35,81% от числа избирателей, которые были включены в списки для голосования. При этом, средний процент явки среди городских округов составил 22,72%, а явка среди муниципальных районов составила 43,78%. При этом, наибольшая активность избирателей среди городского населения зафиксирована в Сибае (41,74%), а среди сельских жителей активнее всех голосуют избиратели Татышлинского района (67,22%).

Отмечается, что в Башкирии зарегистрировано 249 тысяч 405 инвалидов. В местах компактного проживания инвалидов по зрению функционируют спецучастки, оборудованные пандусами и поручнями. Так, в Белорецком районе, по данным на 15:00 часов приняли участие в голосовании свыше 67,6% избирателей со слабым зрением.

Сообщается, что на 132 избирательных участках работают комплексы обработки избирательных бюллетеней. Более 203 тысяч избирателей, что составляет свыше 8,86% от общего количества избирателей, могут воспользоваться этими комплексами при голосовании.

В 2020 году в Башкирии по системе «Мобильный избиратель», а также на цифровых участках в Москве есть возможность голосовать только на дополнительных выборах депутатов государственного собрания республики (избирателям Металлургического и Новиковского одномандатных избирательных округов). При этом прием заявлений для голосования по месту нахождения проходил с 29 июля и закончился 8 сентября. Всего было зарегистрировано 126 заявлений по системе «Мобильный избиратель». А по данным на 15:00 часов проголосовало 70 человек.

Сообщается, что избиратели, которые 13 сентября текущего года планировали быть в Москве или Московской области, могли прикрепиться к одному из 30 цифровых избирательных участков, которые были созданы в Москве. Для голосования на этих участках от избирателей поступило семь заявлений.

Отмечается, что на выборах депутатов в представительные органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года проголосовало более 47%, а на выборах в госсобрание осенью 2018 года проголосовало более 29%.

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