Севастополь, , 16:01 — REGNUM 40,5% составила явка на выборы губернатора Севастополя на 15:00 13 сентября, об этом сообщил председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

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Всего на 15:00 проголосовали 132 489 человек из 327 тыс. человек. Внесенных в списки избирателей.

В Севастополе 11−13 сентября проходят досрочные выборы губернатора Севастополя. Все избирательные участки оснащены КОИБами, поэтому в избиркоме ожидают оперативного подсчёта голосов после закрытия избирательных участков.

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