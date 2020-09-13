Севастополь, , 16:02 — REGNUM Из Севастополя 13 сентября вышел учебный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России «Смольный», направляющийся в Средиземное море с курсантами военно-морских учебных заведений на борту. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В соответствии с утверждённым накануне выхода главкомом ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым планом дальнего похода, на его третьем этапе морскую практику на борту «Смольного» пройдут курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова и воспитанники Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища. После посещения самых западных районов Средиземного моря учебный корабль в конце сентября возвратится в Севастополь.

Напомним, поход учебного корабля Балтийского флота «Смольный» начался 7 июля в Кронштадте. На первом этапе, который начался переходом в главную базу Северного флота Североморск, морскую практику на его борту проходили более 100 курсантов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

Перед заходом в Североморск «Смольный» побывал в порту Архангельска, где экипаж корабля и курсанты приняли участие в празднике, посвящённом Дню Военно-Морского Флота. После огибания Европы корабль пришёл в Севастополь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Североморск, который является главной базой Северного флота России, зашёл учебный корабль Балтийского флота «Смольный», совершающий учебный поход в северных широтах.

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