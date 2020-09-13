Тюмень, , 15:54 — REGNUM В Тюменской области явка на выборы 13 сентября на 16:00 (14:00 мск) составила 26,1%, проголосовали 162 тыс. 208 человек. Об этом сообщил на брифинге председатель регионального избиркома Игорь Халин.

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Явка на дополнительные выборы в Тюменскую областную думу по 17-у избирательному округу составила 7,17%, или 8 тыс. 28 человек.

Избирательные участки закроются в 20:00 (18:00 мск).