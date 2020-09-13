Минск, , 16:05 — REGNUM Десятки тысяч участников акции протестов в Минске направляются в Дрозды, где проживают многие чиновники, сообщается 13 сентября на оппозиционном telegram-канале «NEXTA Live».

«ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК идут в гости к чиновникам в Дрозды», — сообщает источник.

Напомним, сегодня, 13 сентября в Минске и других белорусских населенных пунктах проходят очередные акции протестов недовольных победой на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко. Протесты в республике координируются оппозиционными telegram-каналами, на которых ранее был анонсирован поход протестующих в Дрозды. К аналогичным действиям авторы оппозиционных telegram-каналов призвали участников акций в других населенных пунктах республики, в случае, если протестующим известны места проживания местных чиновников.

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Отметим, что Дрозды — это историческая местность в Минске, место расположения резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко и, на противоположном берегу реки Свислочи, элитного коттеджного посёлка.

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