Ижевск, , 15:36 — REGNUM В Центральную избирательную комиссию Удмуртии к 15:00 по местному времени поступили две новых жалобы на нарушения в Сарапуле. Об этом заявил глава республиканского избиркома Виктор Кушко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

По его словам, жалобы касаются размещения агитационных материалов в социальной сети. В настоящее время сообщения избирателей находятся на рассмотрении, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». Ранее региональный ЦИК получил 46 сообщений о возможных нарушениях в ходе голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии выбирают депутатов гордум седьмого созыва в Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле и Можге. Также проводятся довыборы депутата Госсобрания республики по Буммашевскому одномандатному избирательному округу. Кроме того, проходят довыборы депутатов в представительные органы муниципальных образований. Всего по итогам избирательной кампании в республике будет распределено около 1 тыс. мандатов.

Читайте развитие сюжета: В Самарской области работают 1414 избирательных участков