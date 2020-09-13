Нижний Новгород, , 15:35 — REGNUM Нижегородские активисты и СМИ сообщают о жалобах на нарушениях во время выборов, проходящих сегодня в Нижегородской области. Эксперты утверждают, что при проверке большинство сообщений не подтверждаются.

«Поступило множество жалоб на нарушения. На участке № 2305 в списке досрочно проголосовавших значатся 58 человек, а в сейф-пакете оказалось 278 бюллетеней. На участок № 2269 не пустили наблюдателя от оппозиционной партии до его открытия в 8:00, хотя он имел право находится там в 07:30», — пишет NN.ru

По мнению нижегородского журналиста Андрея Вовка, большое количество жалоб является попыткой ряда политических сил поставить под сомнение легитимность выборов в целом.

«Оппоненты не смогли зарегистрировать своих кандидатов и «перекупить» фаворитов, поэтому решили дискредитировать выборы как таковые. Приемы для этого всем известны, они применяются и на выборах в Нижнем Новгороде: организация скандалов на УИКах, массовые жалобы по пустяковым поводам (участок открылся на две минуты раньше или позже), прямые угрозы и т.п. Именно в таком ключе работают наблюдатели как от системных партий, так и не системной оппозиции, от старых мелких партий и от новых амбициозных проектов. Их задача — чисто визуально сформировать картинку широкой гражданской коалиции против партии власти«.Отметим, что в субботу, 12 сентября, председатель облизбиркома Маргарита Красилевская сообщила, что после сообщений о том, что секретарь избиркома УИК 2569 Наталья Двуреченская якобы подменила папку со списками избирателей, ЦИК признала бюллетени досрочного голосования недействительными.

«В процессе голосования явно были совершены какие-то манипуляции с избирательными документами заместителем председателя УИК. Так как непреложным приоритетом для нас является легитимность процесса голосования, было принято решение признать бюллетени досрочного голосования за 11 сентября [на участке] недействительными и не учитывать их при подсчете голосов после окончания голосования», — отметила Маргарита Красилевская.

Глава Ситуационного центра Общественной палаты региона Евгений Семенов так прокомментировал ситуацию:

«…Человек, которого обвиняют в этом нарушении, находится в реанимации в предынсультном состоянии. На него оказывается огромное психологическое давление, за жизнь этого человека борются врачи. Но давать однозначную оценку, что там было нарушение, можно только после того, как будет завершен процесс голосования. И сделать это могут правоохранительные органы».

В целом, Сергей Семенов отмечает, что «большинство сообщений о нарушениях не подтверждается». «Скорее, это погрешности и недоработки в организации избирательного процесса, но они не влияют на волеизъявление граждан, не нарушают их избирательные права, не препятствуют функционированию избирательной системы».

Читайте развитие сюжета: К 15:00 на выборах в Нижегородской области проголосовало 17,4% избирателей