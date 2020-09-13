Рязань, 13 сентября 2020, 15:39 — REGNUM В выборах депутатов Рязанской областной думы седьмого созыва принял участие глава региона Николай Любимов. 13 сентября он приехал на избирательный участок в маске и перчатках.
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Губернатор вместе с супругой посетил избирательный участок №1025, расположенный в лицее № 4 Рязани.
По данным избирательной комиссии Рязанской области, за легитимностью голосования ежедневно наблюдают 2886 представителей избирательных объединений.