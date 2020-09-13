Токио, 13 сентября 2020, 16:46 — REGNUM 13 сентября генеральный секретарь кабинета министров Японии и основной кандидат на пост премьер-министра страны Ёсихидэ Суга подчеркнул важность снижения тарифов на мобильную связь.
По словам Суги, тарифы на мобильную связь в Японии «чрезвычайно высоки относительно мировых стандартов». Он также заметил, что в Японии есть «три основных оператора сохраняющих олигополию». И если эти компании не снизят плату для абонентов, правительству «придётся пересмотреть плату за использование радиоволн», сказал Суга.
Предполагается, что генеральный секретарь имел в виду операторов NTT docomo, au, SoftBank Mobile.