Новосибирск, , 15:31 — REGNUM Явка на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области к 15:00 (время местное) составила 21,57%. Такие данные приведены на сайте избирательной комиссии региона.

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Напомним, что явка на 12:00 (время местное) составляла 16,93%. К этому времени на избирательных участках побывали 364 603 новосибирца (с учётом досрочно проголосовавших 11 и 12 сентября).

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В Новосибирской области в единый день голосования сегодня, 13 сентября, проходят выборы депутатов Законодательного собрания региона и горсовета Новосибирска. В 8:00 (время местное) открылись 2008 участковых избирательных участков. Они будут работать до 20:00 (время местное).

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