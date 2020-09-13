Токио, , 16:51 — REGNUM Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, предполагаемый преемник премьер-министра Синдзо Абэ, 13 сентября ушёл от ответа на вопрос журналистов о намерении распустить нижнюю палату парламента для досрочных выборов. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Отвечая на вопрос о досрочных выборах, Суга сказал: «Больше всего нас сейчас волнует сохранение баланса между мерами по снижению распространения коронавируса и восстановлением экономики».

Напомним, 14 сентября в Японии пройдут выборы на пост лидера правящей партии. Новый лидер практически гарантированно станет следующим премьер-министром Японии. Это будет подтверждено на голосовании парламента 16 сентября. Новый премьер-министр займет пост до конца срока полномочий Синдзо Абэ — в сентябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября министр обороны Японии Таро Коно на онлайн-конференции, организованной Центром стратегических и международных исследований, предположил, что преемник Абэ воспользуется ростом популярности среди депутатов, который обычно наблюдается сразу после избрания, и быстро проведёт новые выборы премьер-министра, но уже сроком на 4 года.