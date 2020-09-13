Минск, , 15:45 — REGNUM По состоянию на 15:00 13 сентября в Белоруссии зафиксировали 17 «очагов протестной направленности», общее количество участников протестов не превышает трех тысяч человек, обстановка контролируется силовиками, сообщила 13 сентября пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова на своем telegram-канале.

«В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», — отметила Чемоданова.

По информации пресс-секретаря МВД, протестующие заблокировали проезжую часть в различных точках белорусской столицы, в связи с чем сотрудники госавтоинспекции принимают меры по ограничению движения и организации объездов.

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Напомним, сегодня, 13 сентября, в Минске в 14:00 началась очередная акция протеста, организованная посредством оппозиционных telegram-каналов. Протестующие начали появляться на улицах белорусской столицы с красно-белыми флагами до предполагаемого начала протестов, в связи с чем силовики стали задерживать граждан.