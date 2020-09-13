Москва, 13 сентября 2020, 15:29 — REGNUM Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации констатирует, что в ходе Единого дня голосования и двух дней предварительного голосования на выборах разных уровней в 83 субъектах Федерации серьезных нарушений зафиксировано не было. Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 сентября, член СПЧ Александр Брод.
Напомним, что сегодня основной день голсования на выборах рахных уровней в 83 субъектах Федерации. По итогам выборов будет замещено более 78 тысяч мандатов.