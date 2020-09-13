Москва, , 15:22 — REGNUM Наблюдатели в регионах в ходе Единого дня голосования не подтверждают те нарушения, которые отображаются на «Карте нарушений» от общественного движения «Голос».

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Так, в средствах массовой информации распространяются данные с «Карты нарушений» движения «Голос». К примеру, на этой карте утверждается, что во Владимирской, Ивановской и Рязанской областях якобы есть серьезные нарушения в ходе выборов, граждан принуждают к голосованию и вовсю используется административный ресурс.

Уполномоченная по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелева рассказал, какие нарушения фиксируются в регионе.

«По городу Иваново есть нарушения, связанные с некачественной работой по организации голосования на дому. Есть сигналы о том, что не на всех избирательных участках размещена информация о кандидатах. Но письменных жалоб в адрес уполномоченного только две — на голосование для маломобильных групп граждан и по организации голосования в социальных учреждениях», — рассказала она.

Также Шмелева отметила, что сообщения об «избирательных каруселях» в Шуе не подтвердились.

«Я выезжала на УИК №21, была на досрочном голосовании в Шуе, где сообщалось о «каруселях» с привлечением военнослужащих. Эти сообщения мы опровергли», — подчеркнула уполномоченная.

Во Владимирской области не зафиксировано серьезных нарушений, которые бы могли повлиять на итоги выборов. Заместитель председателя закособрания Владимирской области Вячеслав Картухин заявил, что сообщения о якобы «серьезных нарушениях» — это просто провокации.

«Во Владимирской области не зафиксировано нарушений, способных повлиять на итоги выборов. Голосование проходит в обычном режиме. Сообщения о нарушениях, которые звучат в телеграм-каналах, либо не находят подтверждения, либо являются элементарными провокациями. Каждый сигнал мы проверяем», — сказал он.

В Рязанской области на «Карте нарушений» сообщалось о якобы подкупе избирателей и принуждении к голосованию. Однако председатель Общественной палаты области Наталья Гришина заявляет, что эта информации не соответствует действительности.

«Мы отрабатываем и фиксируем все поступающие сообщения. Взаимодействуем напрямую с Областной избирательной комиссией, с ТИКами и нашими наблюдателями. Никаких сообщений о подкупе мы не зафиксировали, поэтому я не могу это подтвердить. У нас был сигнал о якобы имевшем место принуждении к голосованию — курсантов подвезли, и они пришли на участок вместе. Но они и должны были прийти вмести. Все объяснения по этому факту были даны и приняты. Мы следим за ситуацией очень пристально», — сказала Гришина.