Курган, , 18:00 — REGNUM В Курганской области закрылись все 962 избирательных участка. Они завершили свою работу в 20:00 по местному времени (18:00 мск).

По данным на 18:00 (16:00 мск), на выборах в регионе явка составила 29,11%, или почти 200 тысяч человек.

Напомним, 13 сентября в Зауралье прошли 39 избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов Курганской областной думы. В 2020 году в регионе избиратели впервые избирали представителей в региональный парламент в течение трёх дней.