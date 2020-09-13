Севастополь, , 15:19 — REGNUM 100% моряков Черноморского флота проголосовали на выборах в Севастополе, об этом стало известно 13 сентября во время прямого включения в ЦИК.

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На Черноморском морском флоте образовано 28 участков, всего военнослужащие голосуют на 39 избирательных участках. Два избирательных участка, в частности, образованы на кораблях — в Индийском океане и в Средиземном море.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе 13 сентября выбирают губернатора. На 12:00 явка составила более 38%.