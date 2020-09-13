Уфа, , 15:24 — REGNUM По состоянию на 12 часов местного времени 13 сентября в Башкирии проголосовало 25,31% граждан от числа включенных в списки избирателей. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе в списки избирателей на 13 сентября было включено 2 млн 294 тысяч 532 избирателя.

Отмечается, что средняя явка средняя явка в района составила 29,80%, а в городах — 16,12%. При этом активнее всего голосуют жители таких городов, как Сибай (25,14%) и Стерлитамак (21,80%), а также Куюргазинского (55,67%), Бураевского (50,03%), Архангельского (49,52%) районов.

По данный Центризбиркома Башкирии, досрочно на выборах в представительные органы местного самоуправления проголосовала 51 тысяча человек. Это составляет 2,29% от количества избирателей, включенных в список. Досрочное голосование проходило в помещении соответствующей участковой комиссии с 2 сентября.

Помимо этого, республиканский Центризбирком и 28 территориальных избирательных комиссий Башкирии решили применить дополнительные формы досрочного голосования (данный порядок утвержден ЦИК РФ от 24 июля 2020 года).

Так, 11−12 сентября текущего года проголосовало свыше 279 тысяч избирателей, в том числе свыше 256 тысяч избирателей проголосовало на выборах депутатов органов местного самоуправления, что составляет около 22% от числа участников голосования, включенных в список.

Досрочно проголосовало на избирательных участках свыше 228 тысяч человек, в том числе на выборах в представительные органы местного самоуправления проголосовало 207 тысяч избирателей, а на дополнительных выборах в госсобрание республики шестого созыва проголосовало 21 тысяч избирателей.

Вне избирательных участков проголосовало свыше 36 тысяч человек, из них на выборах в представительные органы местного самоуправления проголосовал свыше 34 тысяч 800 человек, и свыше 1200 человек на дополнительных выборах в госсобрание шестого созыва.

В некоторых районах Башкирии на выборах в представительные органы местного самоуправления было организовано досрочное голосование в тех населенных пунктах, где нет помещения для голосования, а транспортное сообщение с ними затруднительно. В результате проголосовало более 14 тысяч избирателей.

Сообщается, что на выборах депутатов госсобрания 9 сентября 2018 года на 12 часов явка составляла 17,34%, а на выборах депутатов в представительные органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года — более 27%.

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