Киев, , 15:24 — REGNUM В министерстве иностранных дел Украины выразили «решительный протест» и осудили организацию и проведение местных выборов в российском Крыму. Об этом 13 сентября говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства Киева.

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В МИД Украины проведение выборов в Крыму назвали «грубым нарушением» государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Во внешнеполитическом ведомстве Украины напомнили, что Крым на Украине считают своей территорией, которая «оккупирована» Россией.

«Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополя является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

В министерстве иностранных дел Украины также пригрозили всем, кто принимал участие в подготовке и проведении выборов в Крыму, что в будущем они понесут ответственность в соответствии с законодательством Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве Киева также призвали международные организации и другие государства осудить действия России, которые в Киеве считают «незаконными», а также не признать результаты выборов, проведенных в Крыму, и — «усилить политико-дипломатическое давление» на РФ, в том числе посредством расширения санкций.

Напомним, сегодня, 13 сентября, в России единый день голосования на выборах, которые проходят в субъектах Российской Федерации.

Отметим, в 2014 году жители Крыма приняли решение выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией. Киев категорически отвергает право жителей полуострова на волеизъявление и считает, что Крым в марте 2014 года был оккупирован Российской Федерацией. Воссоединиться с Россией крымчан побудил государственный переворот, который произошел на Украине в результате очередного «майдана» в феврале 2014 года.