Салехард, , 15:03 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них шесть случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 13 сентября зарегистрировано 14 042 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 162 человека, 97 пациентов с COVID-19 скончались.